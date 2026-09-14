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Karaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Karaman’da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hisar Mahallesi 451. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar G. yönetimindeki 70 M 0091 plakalı yolcu minibüsü ile Süleyman E. idaresindeki 70 EL 323 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yakıt deposu delinirken minibüsteki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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