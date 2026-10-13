Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Karaman'da bir mermer ocağında üzerine mermer düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ağılönü köyündeki bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ocakta çalışan 39 yaşındaki Şuayip Çolpan'ın üzerine mermer düştü. Ağır yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolpan, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı