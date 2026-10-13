Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın merkezine bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında üzerine mermer düşen 39 yaşındaki işçi, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da bir mermer ocağında üzerine mermer düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Ağılönü köyündeki bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ocakta çalışan 39 yaşındaki Şuayip Çolpan'ın üzerine mermer düştü. Ağır yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolpan, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.