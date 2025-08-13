Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü A.B.T. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.T. idaresindeki 70 FU 513 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.B.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
