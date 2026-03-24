Otomobil refüje çıktı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Karaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak maddi hasara yol açtı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 42 EHV 49 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARAMAN