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Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Karşı Şeride Geçti

Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Karşı Şeride Geçti
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Karaman'da, yeni ehliyet almış bir kadın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, aydınlatma direğine çarpmanın ardından orta refüjü aşarak karşı şeride geçişle sonuçlandı. Yaralı olmadan atlatılan kazada maddi hasar oluştu.

Karaman'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil, daha sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü N.S. idaresindeki 70 DE 850 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı yapan sürücü N.S.'nin 3 gün önce ehliyet aldığı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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