Haberler

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil alt geçidin duvarına çarptı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil alt geçidin duvarına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, alt geçitin duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ali T. idaresindeki 70 ET 174 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, alt geçidin beton duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok