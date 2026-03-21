Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole savrulması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 27. kilometresi Sertavul geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

