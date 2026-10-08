Karaman'da kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpan otomobil, polis memurunu yaraladı

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Karaman'da otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki 34 NUT 324 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.Ş. yönetimindeki 70 ACU 585 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen polis memuru K.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran motosiklete otomobilin arkadan çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı