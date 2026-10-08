Haberler

Karaman'da kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpan otomobil, polis memurunu yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpan otomobil, polis memurunu yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da kırmızı ışıkta duran motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, yaralı polis memuru Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki 34 NUT 324 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.Ş. yönetimindeki 70 ACU 585 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen polis memuru K.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran motosiklete otomobilin arkadan çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Vali Gül'den korkutan uyarı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binadan yüreklere su serpen görüntüler