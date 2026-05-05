Karaman'da kazada hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü toprağa verildi

Karaman'da yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden elektrikli bisikletin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Şahin, (56) için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Şahin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ahmet Şahin, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaza, önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında Hisar Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. H.B. idaresindeki 70 M 0035 plakalı yolcu minibüsü ile Ahmet Şahin'in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Şahin ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KARAMAN

