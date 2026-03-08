Haberler

Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu

Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yörük çadırında kalan 80 yaşındaki Ayşe G., ekiplerin 12 saatlik arama çalışması sonucunda sağ salim bulundu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalar sonucunda yaşlı kadın, Bucakkışla köyü yakınlarında bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karaman'da kaldığı çadırdan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Olay, merkeze bağlı Özdemir ile Bucakkışla köyü arasındaki dağlık bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yörük çadırında kaldığı öğrenilen Ayşe G.'den gece saatlerinde haber alamayan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaşlı kadının kaybolduğu bölgede yürüttüğü geniş çaplı arama çalışmaları neticesinde Ayşe G., yaklaşık 12 saat sonra Bucakkışla köyü yakınlarında sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var