Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
Karaman'da yörük çadırında kalan 80 yaşındaki Ayşe G., ekiplerin 12 saatlik arama çalışması sonucunda sağ salim bulundu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalar sonucunda yaşlı kadın, Bucakkışla köyü yakınlarında bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Karaman'da kaldığı çadırdan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu sağ salim bulundu.
Olay, merkeze bağlı Özdemir ile Bucakkışla köyü arasındaki dağlık bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yörük çadırında kaldığı öğrenilen Ayşe G.'den gece saatlerinde haber alamayan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaşlı kadının kaybolduğu bölgede yürüttüğü geniş çaplı arama çalışmaları neticesinde Ayşe G., yaklaşık 12 saat sonra Bucakkışla köyü yakınlarında sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN