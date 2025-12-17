Haberler

Karaman'da jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Ermenek ilçesinde jandarma, A.T. isimli şahsın evinde yaptığı aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem mahallesinde A.T. isimli şahsın kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evinde arama yaptı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 32 bıçak, 87 fişek ve kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, A.T., gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
