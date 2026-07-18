Karaman'da uyuşturucu ve etil alkol ele geçirildi: Aranan 8 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda uyuşturucu ve alkol ele geçirilirken, aranan 8 kişi tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 10-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 17 bin 22 şahıs ile 7 bin 94 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve aramalarda ise, 32 kök kenevir bitkisi, esrar, bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı, 65 litre etil alkol, sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı