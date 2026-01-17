Karaman'da peçete ve sigaraya emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi: 12 tutuklama

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda peçete ve sigaraya emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 9-17 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 13 bin 915 kişi sorgulanırken, 40'ının çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 40 kişiden 12'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca peçete ve sigaraya emdirilmiş amfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 140 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN