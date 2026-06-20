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Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 6 tutuklama

Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 6 tutuklama
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Karaman'da jandarmanın 12-18 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 39 şahıs yakalanırken, 6'sı tutuklandı. Aramalarda tarihi eserler, uyuşturucu, kaçak tütün ve define arama cihazları ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın uygulanmalarında çeşitli tarihi eserler ele geçirilirken, yakalanan 39 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 12-18 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 15 bin 251 şahıs ile 4 bin 168 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde aranan 39 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler esnasında yapılan aramalarda ise sentetik hap, kubar esrar, kenevir bitkisi, kenevir tohumu, 1 adet ekskavatör, 1 adet lobet, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet 50 metre kablolu yılan kamera, 1 adet monitör, 4 adet dedektör, 1 adet define arama aparatı ve çubukları, 1 adet tarihi eser hançer ve kılıfı, 200 adet sikke, 6 adet tarihi obje, 2 adet bakır tas, 20 kilogram kaçak açık kıyılmış tütün, 15 paket kaçak sigara ve el yapımı şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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