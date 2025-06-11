Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuğun tedavisi devam ediyor.
Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.Y. idaresindeki 34 ACJ 916 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.M. yönetimindeki 70 AZ 581 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ otomobildeki A.E.M. (4) isimli erkek çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan küçük çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN