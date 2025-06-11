Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuğun tedavisi devam ediyor.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.Y. idaresindeki 34 ACJ 916 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.M. yönetimindeki 70 AZ 581 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ otomobildeki A.E.M. (4) isimli erkek çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan küçük çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatima Moha:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 322 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (Sheltonsignal1) veya Whatsapp'ta 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2 adresinde bulabilirsiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.