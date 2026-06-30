Haberler

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 1516. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 70 AAV 922 plakalı Citroen marka otomobil ile R.T. yönetimindeki 70 EE 654 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 70 AAV 922 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar