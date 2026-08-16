Karaman'da Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dereköy baraj yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (27) idaresindeki 70 ADD 903 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü H.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemesinin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı