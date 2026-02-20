Haberler

Feci kazada ölen karı koca yan yana toprağa verildi

Feci kazada ölen karı koca yan yana toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk sahibi Ali ve Ayşe Günay çifti yaşamını yitirdi. Çift, cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Karaman'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 çocuk sahibi Ali ve Ayşe Günay çifti, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43) idaresindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Ali Günay ve eşi Ayşe Günay (36) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise yaralanmıştı.

"Yan yana defnedildiler"

Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk sahibi karı koca için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Günay çiftinin cenazeleri, şehir mezarlığında dualarla yan yana toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan 3 yaşındaki kız çocukları E.H.G.'nin ise halen kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi