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Karaman'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karaman'da bir otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaşlı bir kadın yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 ABG 896 plakalı Volkswagen marka otomobil ile G.K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü G.K. isimli yaşlı kadın yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan G.K. olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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