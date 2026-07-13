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Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Molla Fenari Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. idaresindeki 42 ASK 227 plakalı Seat marka otomobil ile C.Ö.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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