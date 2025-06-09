Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Karaman'ın Ekinözü köyünde evde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Nagihan Konuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da evinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nagihan Konuş (47) mutfaktaki buzdolabını temizlediği sırada biranda elektrik akımına kapılarak kendini can havliyle dışarıya attı. Durumu fark eden kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Akıma kapılarak ağır yaralanan kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Konuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan Nagihan Konuş, bugün köyünde öğle namazına müteakip defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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