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Karaman'da arkadan çarpma: 2'si çocuk 3 yaralı

Karaman'da arkadan çarpma: 2'si çocuk 3 yaralı
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Karaman'da bir otomobilin önünde seyreden cipe arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkan araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da cipe arkadan çarpan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.C. (30) yönetimindeki 33 KLP 50 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyreden M.B.K. (20) idaresindeki 70 AK 163 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.A.C. ile araçta bulunan kızları E.N.C. (10) ve H.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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