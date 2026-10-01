Karaman'da çatı yangınını vatandaşlar film izler gibi izledi, itfaiye söndürdü

Karaman'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar yangını film izler gibi izledi.

Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda yangın başladı. Çatıdan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesini film izler gibi izledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında apartmanın çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı