Karaman'da çarpışan otomobillerden biri takla atarak ters döndü: 1 yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri takla atarak ters dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 472. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Y. idaresindeki 70 ABE 157 plakalı otomobil ile Halime K. yönetimindeki yabancı plakalı FU.NT 870 Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 ABE 157 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Meryem Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı