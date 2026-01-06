Karaman'da boş arazide çıkan yangını itfaiye söndürdü
Karaman'ın Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde boş bir arazideki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayın nedenini belirlemek için polis araştırma başlattı.
Karaman'da boş arazideki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Hüyük mevkiinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki atık malzemelerin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis, boş arazideki atıkların nasıl tutuştuğunu araştırıyor. - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa