Karaman'da boş arazide çıkan yangını itfaiye söndürdü

Karaman'da boş arazideki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Hüyük mevkiinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki atık malzemelerin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis, boş arazideki atıkların nasıl tutuştuğunu araştırıyor. - KARAMAN