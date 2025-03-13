Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Karaman'da Bahçe Evinde Çıkan Yangın Konteyneri Küle Çevirdi

Karaman'da Bahçe Evinde Çıkan Yangın Konteyneri Küle Çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Dereköy'ünde bir bahçe evinde çıkan yangında konteyner ev kül oldu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da bahçe evinde bulunan konteyner ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, merkeze bağlı Dereköy'de bulunan bir konteyner bahçe evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçe kenarındaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarından etkisiyle alevler kısa sürede konteynerden yapılma bahçe evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vinicius Junior'dan olay hareket
img

Altın fiyatları kritik eşikte
img

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Kripto platformları için son tarih açıklandı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.