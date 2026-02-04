Haberler

Karaman'da evinin deposunda silahla vurulmuş halde bulunan şahıs kurtarılamadı

Karaman'da evinin deposunda babası tarafından tüfekle vurulmuş halde bulunan veteriner teknikeri Ömer Selvi, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Karaman'da babası tarafından evlerinin deposunda silahla vurulmuş halde bulunan Ömer Selvi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta bulunan müstakil evin bitişiğindeki depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baba A.S., depodan silah sesi gelmesi üzerine durumu kontrol etmek için dışarı çıktı. Depoya giren baba, veteriner teknikeri olan 44 yaşındaki oğlu Ömer Selvi'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Ömer Selvi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Selvi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
