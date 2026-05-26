Karaman'da aranan 12 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin asayiş uygulamalarında ruhsatsız silahlar, kesici-delici aletler ve kaçak alkol ele geçirilirken, aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 18 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 39 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 16 sürücüye ve alkollü araç kullanan 15 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 99 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici-delici alet, 6 adet tabanca fişeği, 4 gram kokain, 31 adet sentetik ecza, 148 gram esrar, 9 gram bonzai hammaddesi, 14 adet kök kenevir bitkisi, 606 şişe çeşitli marka ve miktarda belgesiz alkol ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı