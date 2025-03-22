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Karaman'da Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Karaman'da bir kavşakta meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, iftar saatinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (45), yönetimindeki 70 DP 112 plakalı ambulans ile Halil K. (38), idaresindeki 70 ED 150 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine K. (55), Havva K. ve Y.K. (14), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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