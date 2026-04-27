Karaman'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Karaman'da sürücüsü çalıştırmak istediği esnada motoru alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nefise Sultan Mahallesi 212. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen sürücü, aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Kısa süre içerisinde alevlerin otomobilin motor kısmını sarması üzerine aracından inen sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümü ve ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı