Karaman'da ahıra giren kurtlar buzağıyı yedi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde büyükbaş hayvan ahırına giren kurtlar 4 aylık buzağıyı boğarak öldürdükten sonra yedi.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi Kıslacık Mahallesinde bulunan ahırda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra giren kurtlar, 4 aylık buzağıyı boğarak öldürdü. Öldürdükleri buzağının bir kısmını yiyen kurtlar, daha sonra ahırdan ayrıldı. Buzağının kurtlar tarafından öldürüldüğü gün ağarınca ahır sahibi Ali B., tarafından fark edildi. Ali B., daha öncede birkaç defa kurtların ahıra girmeye teşebbüs ettiğini fakat fark edilince kaçtıklarını söyledi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa