Karaman'da 79 Yaşındaki Kadın Banyoda Ölü Bulundu

Karaman'da 79 yaşındaki bir kadın evinin banyosunda bakıcısı tarafından ölü bulundu.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 248. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki Fadime Güven'in evine gelen bakıcısı yaşlı kadını banyoda yere düşmüş vaziyette hareketsiz hale buldu. Bakıcı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Güven'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN