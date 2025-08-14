Karaman'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Panik Yarattı

Karaman'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 7 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü; olayda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Karaman'da 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı B1-1 bloğun son katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla adrese elektrik ve doğal gaz firmalarının ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sebebiyle evlerinden dışarı çıkan birçok vatandaş o anları film izler gibi seyretti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı anda dairede kimsenin olmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçti. Yangının elektrikten kaynaklı çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.