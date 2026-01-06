Haberler

Karaman'da yakınlarının haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Kirişçi Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Vehbi Gençyiğit, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Kirişçi Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Vehbi Gençyiğit'den (55) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın yakınları ile birlikte daireye giren polis, Gençyiğit'i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Vehbi Gençyiğit'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
