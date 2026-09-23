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Karaman’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

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Karaman’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı
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Karaman’da araca çarpmamak için manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşlı kadın yaralandı.

Karaman'da araca çarpmamak için manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının kullandığı 34 GVZ 860 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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