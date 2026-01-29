Haberler

Uşak'ta koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Uşak'ın Karahallı ilçesindeki Beki köyünde, koyunlarını otlatmaya giden 56 yaşındaki çoban Asım Koç, kırsal alanda ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde vücudunda darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Beki köyü kırsalında koyunlarını otlatmaya giden 56 yaşındaki çoban Asım Koç, arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre Beki köyünde yaşayan Asım Koç (56), sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde koyunların köye geri dönmesine rağmen Koç'un eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler ve aile üyeleriyle birlikte arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda Koç, köy kırsalındaki arazide hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede vücudunda darp ya da başka bir ize rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için Koç'un cenazesi Karahallı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asım Koç'un cenazesinin Beki köyünde toprağa verildiği öğrenildi. - UŞAK

