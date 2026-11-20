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Pendik'te iş adamı Aykut Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Hamza Karaman hakkında, 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna ancak bir tehlikeden kurtulmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini hükmederek beraatine karar verdi.

Olay, 10 Haziran 2025 tarihinde Pendik Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak üzerinde 3 katlı binanın 3. katında bulunan ofiste meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Karaman (37) ve Aykut Karagöz (45) alacak verecek nedeniyle tartıştı. İkili daha sonra Pendik'te Karagöz'ün ofisinde buluştu. Görüşme esnasında Aykut Karagöz yanında bulunan 2 ruhsatsız tabancayı Karaman'a doğrultması sonrası tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Karaman ofisten çıkmak isteyince kapıdaki şüpheliler Karaman'ı ofise itekledi. Karaman, Aykut Karagöz'ün elindeki bir tabancayı almaya çalışınca vurularak yaralandı.

Yaşanan olayda iki şahıs, tabanca ile birbirini vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Aykut Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Anadolu 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Altay, tutuksuz müşteki sanık Hamza Karaman ve taraf avukatları hazır bulundu.

Beraat etti

Mahkeme, sanık Hamza Karaman'ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak başka suretle korunmak olanağı bulunmadığı ve bir tehlikeden kurtulmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini belirterek Karaman'ın beraatına karar verdi. Tutuklu sanık Ersin Altay ise mağdur Hamza Karaman'a karşı 'silahla kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Müebbet hapsi istenmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, silahlı tartışma sonucu iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Karaman hakkında, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, olay anında Hamza Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay'a, "Kasten öldürme suçuna teşebbüs", "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı