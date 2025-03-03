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Karadeniz Ereğli'de Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Karadeniz Ereğli'de Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı dereye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi kurtarıldı, sağlık durumları iyi.

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Göktepe Mahallesi, Göktepe Köyü kavşağında yaşanan olayda, B.K. idaresindeki 67 ACD 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı.

Kazaya karışan otomobil hasar alarak kullanılamaz hale gelirken araçtan kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç dereden çıkarılarak kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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