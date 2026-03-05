Karadeniz Ereğli'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 820 bin lira ceza

Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye toplam 820 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Sanayi Sitesi'nde ihbar üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, aracıyla "spin" atan sürücüyü fark etti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 380 bin TL ceza kesilen sürücünün aracı 2 ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Bir diğer olayda ise dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kısa sürede yakalandı. Sürücüye, "Dur ihtarına uymamak" ve "Ehliyeti geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak" başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 440 bin TL ceza uygulandı. Hafif ticari araç da 2 ay trafikten men edildi.

İki sürücüye kesilen toplam ceza miktarı 820 bin TL'ye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı