Haberler

Karadeniz Ereğli'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 820 bin lira ceza

Karadeniz Ereğli'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 820 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye toplam 820 bin TL para cezası kesildi. Bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 380 bin TL ceza verilirken, diğer sürücüye dur ihtarına uymamaktan 440 bin TL ceza uygulandı. Her iki sürücünün araçları 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye toplam 820 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Sanayi Sitesi'nde ihbar üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, aracıyla "spin" atan sürücüyü fark etti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 380 bin TL ceza kesilen sürücünün aracı 2 ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Bir diğer olayda ise dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kısa sürede yakalandı. Sürücüye, "Dur ihtarına uymamak" ve "Ehliyeti geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak" başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 440 bin TL ceza uygulandı. Hafif ticari araç da 2 ay trafikten men edildi.

İki sürücüye kesilen toplam ceza miktarı 820 bin TL'ye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak