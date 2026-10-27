Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki öğrenci hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki öğrenci hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldıktan sonra müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme