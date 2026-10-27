Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki öğrenci hastanede öldü

Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki öğrenci hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldıktan sonra müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.