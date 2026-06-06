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Mermer blokların arasında kalan işçi ağır yaralandı

Mermer blokların arasında kalan işçi ağır yaralandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mermer blokların arasında kalan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mermer blokların arasında kalan işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında mermer blokların arasında kalan R.Y. ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Y., ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafasından aldığı darbe nedeniyle bilincinin kapalı olduğu öğrenilen R.Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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