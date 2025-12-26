Sahte savcılık yazısıyla dolandırıcılık girişimi iddiası

Karadeniz Ereğli'de yaşayan O.U., kendisine üzerinden gönderilen sahte bir adli belgeyle dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu belirterek kamuoyunu uyardı.

İlçede yaşayan O.U.'ya gönderilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anteti taşıdığı iddia edilen belgede, kendisi hakkında reşit olmayan bir kişiye yönelik cinsel suç isnadında bulunularak "uzlaştırma bedeli" adı altında para talep edildi. Mesajla korku ve panik oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü.

O.U., söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade ederek, kendisi hakkında açılmış herhangi bir soruşturma ya da dava bulunmadığını, belgede adı geçen avukatlarla hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Ayrıca iddia edilen kişi veya kişilerle de herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını dile getirdi.

O.U.'nun avukatı Avukat Cansu Özdemir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan durumun açık bir dolandırıcılık girişimi olduğunu vurgulayarak, "Müvekkilim hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma ya da dava bulunmamaktadır. Mesajda yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Resmi kurum adı ve sahte belge kullanılarak vatandaşlar korku ve panik ortamına sürüklenmekte, haksız menfaat elde edilmeye çalışılmaktadır. Adli merciler tarafından mesajla veya benzeri uygulamalar üzerinden uzlaştırma bedeli talep edilmesi hukuken mümkün değildir. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemeli ve derhal savcılıklara bildirilmelidir" ifadelerini kullandı.