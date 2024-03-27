Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Ereğli'de denizde erkek cesedi bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de denizde erkek cesedi bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkartılan ceset, teşhis için morga kaldırıldı.

İlçedeki Uzunkum Caddesi'ne sabah saatlerinde spor yapmak için gelen vatandaşlar, denizde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi.

Cesedin bulunduğu bölgeye yaklaşan dalgıçlar, cesedi bulunduğu yerden bota çıkartarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Bu sırada polis ekipleri olay yerine şerit çekti.

Sağlık ekipleri, cesedi Sağlık Güvenlik Komutanlığı'nda ambulansa alarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan ilk tespitlerde gencin vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karadeniz Zonguldak Ereğli Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title