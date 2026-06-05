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Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğa motosikletin çarpma anı kamerada

Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğa motosikletin çarpma anı kamerada
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babaannesinin elini bırakarak aniden yola çıkan 10 yaşındaki çocuğa kurye motosikleti çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa motosikletin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Babaannesinin elini bırakarak aniden yola çıkan 10 yaşındaki Ö.A.D.'ye, H.G. idaresindeki 67 AEG 450 plakalı kurye motosiklet çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla yol kenarına alınan ve kız kardeşiyle birlikte sakinleştirilmeye çalışılan küçük çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ailenin sinir krizi geçirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için yola adım atan çocuğa motosikletin çarpma anı yer alıyor.

Kaza ve yeni ortaya çıkan görüntülerle ilgili emniyetin yürüttüğü inceleme devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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