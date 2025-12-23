Haberler

Giresun'da "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirildi

Giresun'da 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da düzenlenen toplantıda düzensiz göçle mücadele için Karadeniz Bölgesi illerinin iş birliği ve mevcut durum analizleri ele alındı. Bölgedeki yabancı uyruklu sayısı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Giresun'da düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısında Karadeniz Bölgesi illerinde yürütülen çalışmalar, mevcut durum analizleri ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Özdoğanoğlu, İl Göç İdaresi Müdürleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2025-2030) çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve hedeflenen yol haritaları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, düzensiz göçün günümüzde yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini belirterek, insanların daha iyi yaşam koşulları arayışıyla farklı ülkelere yöneldiğini ifade etti. Sürecin kontrolsüz ilerlemesinin ülkeler ve şehirler açısından ciddi düzen ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

İlde yaklaşık 12 bin yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirten Vali Yıldırım, Karadeniz Bölgesi genelinde de benzer rakamların bulunduğunu söyledi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde düzensiz göçle mücadele edildiğini ifade eden Yıldırım, yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yürütüldüğünü, bir kısmının sınır dışı edildiğini, bir kısmının ise ülkede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Toplantının sonunda, bölge genelinde izlenecek yol haritası, alınan kararlar ve bir sonraki toplantının tarihi hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yumurtasız' denilen pasta Remziye'yi hayattan koparmıştı, 3 kişi tutuklandı

Yaş günü pastasıyla gelen ölümde karar verildi
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
'Yumurtasız' denilen pasta Remziye'yi hayattan koparmıştı, 3 kişi tutuklandı

Yaş günü pastasıyla gelen ölümde karar verildi
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü