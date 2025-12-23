Giresun'da 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi

Giresun'da düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısında Karadeniz Bölgesi illerinde yürütülen çalışmalar, mevcut durum analizleri ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Özdoğanoğlu, İl Göç İdaresi Müdürleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2025-2030) çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve hedeflenen yol haritaları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, düzensiz göçün günümüzde yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini belirterek, insanların daha iyi yaşam koşulları arayışıyla farklı ülkelere yöneldiğini ifade etti. Sürecin kontrolsüz ilerlemesinin ülkeler ve şehirler açısından ciddi düzen ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

İlde yaklaşık 12 bin yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirten Vali Yıldırım, Karadeniz Bölgesi genelinde de benzer rakamların bulunduğunu söyledi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde düzensiz göçle mücadele edildiğini ifade eden Yıldırım, yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yürütüldüğünü, bir kısmının sınır dışı edildiğini, bir kısmının ise ülkede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Toplantının sonunda, bölge genelinde izlenecek yol haritası, alınan kararlar ve bir sonraki toplantının tarihi hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. - GİRESUN