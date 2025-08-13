Karadağ'da Orman Yangını Müdahalesinde Askeri Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'ın Podgrica yakınlarındaki dağlık alanda çıkan orman yangınlarına müdahale eden su tankerinin devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı. Yangında birçok ev kullanılmaz hale geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgrica'nın kuzeyindeki dağlık alanlarda çıkan orman yangınlarına müdahale eden su tankerinin devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise ağır yaralandı.

Balkanlar'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Karadağ'ın başkenti Podgrica'nın kuzeyindeki dağlık alanlarda orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Karadağ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin askeri personelin de yardımıyla Podgorica çevresinde çıkan yangına müdahalesinin ikinci gününde bir su tankerinin devrildiği belirtildi. Kazada 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yangında çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği, onlarca kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.