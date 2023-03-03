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Karadağ'da mahkeme binasında bombalı saldırı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karadağ'da mahkeme binasında bombalı saldırı: 5 yaralı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, mahkeme binasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, mahkeme binasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yerel saatle 11.35'te Asliye Mahkemesi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Milan Bulatovic isimli 39 yaşındaki saldırganın üzerindeki el yapımı bombayı infilak ettirmesi sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise olay yerinde öldüğü bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadağ Milan 3. Sayfa Haberler

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