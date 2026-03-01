Pakistan'da ABD Konsolosluğu protestolarında 9 can kaybı, 36 yaralı
Pakistan'ın Karaçi kentinde ABD Konsolosluğu önünde Iran dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 36'ya yükseldi. Protestolar güvenlik güçleriyle çatışmalara yol açtı ve birçok yol trafiğe kapatıldı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda can kaybı 9'a yükselirken, 36 kişi ise yaralandı.
ABD-İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi birçok ülkede tepkilere yol açtı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde Hamaney'in ölümünün açıklanmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına sahne oldu. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylarda can kaybı 9'a yükselirken, 36 kişi yaralandı.
Hastane yetkilileri, 36 kişinin olaylar sırasında ateş edilmesi, cop kullanımına maruz kalma ve izdiham nedeniyle yaralandığını belirtti.
Yetkililer, protesto nedeniyle bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. - KARAÇİ