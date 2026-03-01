Pakistan'da ABD Konsolosluğu protestolarında 9 can kaybı, 36 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda can kaybı 9'a yükselirken, 36 kişi ise yaralandı.

ABD-İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi birçok ülkede tepkilere yol açtı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde Hamaney'in ölümünün açıklanmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına sahne oldu. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylarda can kaybı 9'a yükselirken, 36 kişi yaralandı.

Hastane yetkilileri, 36 kişinin olaylar sırasında ateş edilmesi, cop kullanımına maruz kalma ve izdiham nedeniyle yaralandığını belirtti.

Yetkililer, protesto nedeniyle bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı