Karacabey sahilinde yunuslar görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Malkara Sahili'nde kıyıya yakın bölgede görülen yunuslar, vatandaşların ilgisini çekti. Bir süre deniz yüzeyinde dolaşan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Malkara Sahili'nde kıyıya yakın bölgede görülen yunuslar, izleyenlere görsel şölen sundu. Sabah saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Bir süre kıyıya yakın bölgede yüzen ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak görülen yunuslar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kaybolurken, sahilde bulunan vatandaşlar ise bu anları heyecanla takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı