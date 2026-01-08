Haberler

Karacabey'de ağıl alev alev yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, çevredeki çobanlar ve vatandaşların müdahalesiyle hayvanların zarar görmeden tahliye edilmesiyle sonuçlandı. İtfaiye ekipleri yangını yarım saat içinde söndürdü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alev alev yanan ağılda şans eseri hayvanlar zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Bayıraltı mevkiinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki çobanlar ve vatandaşların müdahalesiyle ağıl içerisindeki hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen ağılı yarım saat içerisinde söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
